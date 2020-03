8 Marzo con l’Avis, raccolta di sangue a Nettuno dedicata alle donne

Una giornata di raccolta straordinaria dedicata alle donne, quella organizzata dall’Avis comunale Anzio Nettuno per domenica 8 marzo. L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione “Mi chiamava principessa”, presso l’oratorio di Santa Barbara in via S. Benedetto Menni 4, a Nettuno. I donatori sono invitati a presentarsi dalle 8:00 alle 10:30 muniti di documento d’identità valido e tessera sanitaria.

Donando il sangue, inoltre, le donne potranno chiedere l’esame dell’ormone tiroideo (Tsh)

“Si consiglia di fare colazione almeno un’ora prima del prelievo – fanno sapere dall’Avis – evitando biscotti, lievitati da forno, creme, cioccolata, latte e derivati. Si consigliano succhi di frutta, frutta, caffè (non macchiato), thè con fette biscottate con/senza marmellata o miele. Il giorno della donazione il donatore ha diritto ad una giornata di riposo retribuita dal lavoro in base alla Legge 13/07/1967 n. 584 richiedendo l’apposito certificato durante il colloquio. A tutti coloro che compiranno il nobile gesto della donazione verrà offerta una squisita colazione e gadget in omaggio”.