“Nelle zone di Pomezia e Torvaianica, limitrofe alle città di Anzio e Nettuno, sono stati confermati dei casi di infezione dal Covid-19. Considerando il fatto che molti studenti si servano dei mezzi di trasporto che collegano le città per raggiungere gli istituti scolastici e che sia possibile che entrino in contatto con persone con patologie specifiche, rimaniamo sconcertati dalle decisioni prese dall’Assessore all’Istruzione Claudio Di Berardino, dallo staff dell’Assessore alla Sanità, dall’Ufficio Regionale Scolastico e dalla Asl Roma 6 circa l’apertura delle scuole.

Non è nostra intenzione creare allarmismo ingiustificato né dubitare della competenza di chi si sta occupando della situazione, ma dopo un ampio dibattito tutti noi Rappresentanti degli Studenti delle scuole Liceo Innocenzo XII e Liceo Chris Cappell College riteniamo opportuno sollecitare la chiusura di tutti gli istituti del territorio per evitare e prevenire eventuali contagi”. Lo dichiara Alessandro Brunetti a nome degli studenti del liceo Innocenzo XII e del Chris Cappell College.