Il cimitero americano di Nettuno aperto solo per i cittadini statunitensi

Il Sicily – Rome American Cemetery rimarrà aperto, in seguito alle misure adottate dalle autorità statunitensi e italiane legate al contenimento della diffusione del Covid-19, esclusivamente ai cittadini statunitensi sino a data da destinarsi. Per i parenti ​ che volessero commemorare un sepolto dovranno contattare, comunque, la direzione del cimitero americano al numero +393357259968 o all’indirizzo email sicilyrome@abmc.gov per concordare una visita.

“La salute e la sicurezza del nostro personale e dei nostri visitatori sono di estrema importanza – fanno sapere dalla direzione Sicily – Rome American Cemetery di Nettuno – vi invitiamo a controllare il nostro sito www.abmc.gov e le nostre piattaforme di social media per aggiornamenti”.