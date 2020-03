Scuole chiuse e genitori al lavoro. Nolfi: “Urgono aiuti immediati dal Governo”

Ha scelto il suo profilo facebook l’Assessore alla cultura e pubblica istruzione del Comune di Anzio, Laura Nolfi, per chiedere serietà e concretezza al Governo, rispetto al disagio sociale che stanno vivendo tante famiglie che, con le scuole chiuse, si trovano ad assistere sia i bambini che gli anziani, costretti a casa dal rischio covid-19.

“Le scuole sono chiuse da due giorni – scrive l’Assessore Nolfi – ed i fantastici nonni, giustamente, devono rimanere nelle loro abitazioni e limitare le loro uscite.Non basta annunciare, alla vecchia maniera, 7 miliardi di euro di fumosi stanziamenti, per aiutare le famiglie e le imprese. Oggi assistiamo ad una gara, tra i Ministri, nell’annunciare un nuovo decreto per la prossima settimana e la possibile chiusura delle scuole, almeno per tutto il mese di marzo. Insieme alla chiusura delle scuole era doveroso un provvedimento governativo, immediato, senza penalizzazioni sullo stipendio, per consentire ad uno dei genitori di accudire i figli e di assistere gli anziani, costretti a casa dal rischio covid-19. Questo fa un Paese civile!”.

L’Assessore Laura Nolfi, che si era subito attivata per dotare tutte le scuole di dispenser con disinfettante e per sanificare i mezzi del trasporto scolastico, conclude duramente il suo post, chiedendo al Governo interventi immediati: “le famiglie e le imprese italiane hanno necessità di certezze adesso e no quando l’emergenza sarà finita. Le Istituzioni – conclude Laura Nolfi – sono una cosa seria”.