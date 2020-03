Coronavirus, attivata a Nettuno la teleassistenza ai cittadini

il Comune di Nettuno è al fianco delle fasce più deboli della cittadinanza. L’Ufficio Servizi Sociali in questo momento di emergenza ha attivato la tele assistenza per i cittadini in collaborazione la Protezione Civile e delle associazioni. Il personale comunale dei Servizi Sociali e i volontari sono a disposizione delle

persone in difficoltà per aiutarli e sostenerli in questo momento di emergenza dove anche le mansioni quotidiane diventano complicate da svolgere. È possibile fare riferimento per segnalare situazioni di bisogno al numero di call center istituito presso il PIT di lungomare Matteotti dove fanno base i volontari disponibili a dare informazioni e chiarimenti sulle misure anticoronavirus. Il Call Center è raggiungibile al numero 06/98889278 ed è attivo tutti i giorni compresi sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18 . Ricordiamo a tutti che gli uffici comunali continuano a svolgere regolare attività previo contatto telefonico. I Servizi Sociali del Comune di Nettuno sono raggiungibili ai seguenti numeri:

06/98889.333

06/98889.331

06/98889.557

06/98889.556

0698889.334

0698889.332