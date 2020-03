I commercianti di Nettuno scrivono a Coppola: “Sospenda la Tari come ha fatto Anzio”

L’Associazione commercianti di Nettuno, il Tridente, l’Associazione piazza del mercato, i Commercianti di via Carlo Cattaneo e di via Cavour scrivono al sindaco di Nettuno chiedendo di seguire l’esempio di Anzio sulla sospensione della Tari per le utenze non domestiche.

“Caro Sindaco Di Nettuno Alessandro Coppola apprendiamo notizia dalle testate giornalistiche online del territorio; che il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, riunisce la Giunta e approva la delibera per la sospensione dei termini di pagamento della TARI, fino al 15 dicembre, per tutte le categorie produttive della Città: “Un atto concreto per chi, insieme al virus, si trova a combattere anche per onorare pagamenti e scadenze di ogni genere .

In accordo con tutte le associazioni del territorio e i commercianti di Nettuno auspichiamo che lei insieme a tutta la sua giunta comunale facciate la stessa cosa per tutti noi commercianti di Nettuno .

Un atto di forza per il bene dell’Economia della nostra città .

Certi che lo farete non ci resta che inviarle un caloroso abbraccio virtuale .

Sperando che tutto finisca al più presto per stringerle la mano realmente”.