Covid-19, sarà un week end di controlli. Ad Anzio varchi d’accesso ai confini

Il Sindaco, Candido De Angelis, dal 10 marzo, fino a cessata emergenza, ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), finalizzato a coordinare tutti i servizi di prevenzione e soccorso per evitare la diffusione, sul territorio comunale, del virus Covid-19.

Con il divieto vigente agli spostamenti delle persone fisiche, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, su indicazione del Sindaco De Angelis, la Polizia Locale, guidata dal Comandante Antonio Arancio, ha immediatamente attivato i controlli, tramite posti di blocco che, nel corso del fine settimana, saranno intensificati anche con l’istituzione di varchi d’accesso, posizionati ai confini del territorio comunale di Anzio.

“Ringrazio la Polizia Locale, il Comandante Arancio, il Dirigente Santaniello e tutto il personale dell’Ente, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – impegnato, con azioni concrete, a prevenire le diffusione del virus ed a tutela della salute pubblica. Tutti gli uffici dell’Ente, nonostante mille difficoltà, sono operativi e stanno proseguendo la loro attività al servizio della cittadinanza. Ringrazio anche tutti gli operatori ecologici impegnati per l’espletamento del servizio e nella sanificazione del territorio. Un commosso abbraccio, per l’enorme lavoro che stanno svolgendo, lo rivolgo a tutto il nostro personale medico e paramedico, eccellenza sanitaria nel mondo”.

Sulla disposizione, a firma del Sindaco De Angelis, sono riportate alcune semplici direttive alla cittadinanza come quella di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol, di rimanere a una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, di evitare di toccarti occhi, naso e bocca con le mani, di contattare il numero gratuito 1500 in caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie. Inoltre si raccomanda la cittadinanza di acquisire le corrette ed ufficiali informazioni presso i seguenti canali istituzionali: MINISTERO DELLA SALUTE- www.salute.gov.it/ portale nuovo coronavirus, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’- www.epicentro.iss.it/coronavirus/. In prima istanza è sempre attiva la Sala Operativa della Polizia Locale del Comune di Anzio, sita in Via del Faro 1, tel. 06-98499433, fax 06-98499432, email: polizia.locale@comune.anzio.roma.it