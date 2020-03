Covid-19. Evitare gli studi medici, ecco come fare per le ricette

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, dopo una puntuale verifica presso diverse farmacie del territorio, informa la cittadinanza che, per il ritiro dei farmaci, è sufficiente farsi indicare dal medico il numero di ricetta elettronica (NRE) e comunicarlo in farmacia, insieme alla presentazione della tessera sanitaria.

Per il ritiro dei farmaci, ad eccezione di quelli non mutuabili, delle “forniture diabete” e di quelli distribuiti dalla Regione, non c’è alcun bisogno di recarsi presso gli studi medici, evitando così di sostare nelle sale d’attesa ed in altre aree. Si ringraziano le farmacie del territorio, contattate nel pomeriggio, per il positivo servizio attivato in collaborazione con i medici di base.

Inoltre, presso la Casa della Salute di Villa Albani, il sabato, la domenica ed i giorni festivi, dalle 10.00 alle 19.00, (prefestivi 14.00/19.00) è attivo l’ambulatorio medico per le cure primarie che, con la massima precauzione, è a completa disposizione della cittadinanza.