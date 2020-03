Nettuno, in un’ordinanza ulteriori misure contro il Coronavirus

E’ stata emessa in data odierna un’ordinanza sindacale che impone ulteriori misure da adottare nella gestione dei supermercati e punti vendita di prodotti di prima necessità nel Comune di Nettuno per il contrasto della diffusione del Coronavirus. I gestori delle attività che esercitano sul territorio comunale ai sensi del DPMC 8 marzo e s.m.i dovranno assicurare fino al 03 Aprile 2020:

1. efficaci misure di contingentamento della clientela;

2. il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro all’interno delle aree di vendita;

3. la collocazione di erogatori di sanificatore a disposizione dei clienti;

4. la sanificazione continua dei carrelli e delle attrezzature;

5. l’apposizione, sia all’ingresso che all’interno dei locali, di manifesti riportanti le ultime misure igienico-sanitarie così come indicate dal Ministero della Salute e/o Regione Lazio.

L’inosservanza della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro.

