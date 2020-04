Anzio, al via iniziativa #spesaSOSpesa negli esercizi che aderiranno entro il 6 aprile

“Insieme ai numerosi atti concreti, in supporto delle famiglie del territorio, che abbiamo messo in campo in questi giorni, dalla prossima settimana prenderà il via l’iniziativa #spesaSOSpesa. Presso gli esercizi commerciali che, entro il 6 aprile, aderiranno all’avviso pubblico del Comune di Anzio, i cittadini potranno acquistare generi alimentari a lunga conservazione per destinarli a persone e famiglie bisognose”.

Lo comunica l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Anzio, Velia Fontana, in riferimento alla pubblicazione dell’avviso pubblico e del modulo di domanda, che consentirà agli esercizi commerciali di aderire all’importante progetto solidale.

https://www.comune.anzio.roma.it/moduli/output_immagine.php?id=2676