Velletri. Operaio in fin di vita, travolto dall’autocarro che stava caricando

L’ennesimo incidente sul lavoro è stato registrato ieri a Velletri, dove un operaio è stato investito da un autocarro. Gravi le condizioni dell’uomo, un 58enne residente a Mentana, trasportato d’urgenza in ospedale dove si trova in pericolo in fin di vita.

L’infortunio si è verificato intorno alle 17:00 del 2 aprile in via Paganico dove l’operaio, originario della Calabria, stava compiendo lavori di rifacimento del manto stradale. Per cause ancora in via di accertamento il 58enne è stato schiacciato dall’autocarro sul quale stava caricando del materiale da lavoro.

In condizioni gravissime l’uomo è stato soccorso con l’eliambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma dove lotta fra la vita e la morte. Sul posto per accertare e ricostruire l’accaduto i carabinieri della Stazione di Velletri che, dopo aver ascoltato i testimoni, hanno sequestrato l’autocarro che ha travolto l’operaio. Le indagini dovranno accertare se il mezzo si sia sfrenato o se fosse in sosta senza il freno a mano tirato.