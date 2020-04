Nettuno, raccolti 2500 euro per i bisognosi. I ringraziamenti di Ranucci e Ludovisi

“Questa mattina abbiamo consegnato i prodotti al centro alimentare del comune di Nettuno. Grazie alla Colgate Palmolive per aver donato 2 bancali di di prodotti e alla Società di costruzioni Edil tre 2020 srl di Claudio Cella per aver messo a disposizione il mezzo e la logistica. La raccolta fondi è oltre i 2500 euro e la settimana prossima andremo a comprare i beni di prima necessità”. Lo dichiarano il consigliere comunale di Nettuno Luca Ranucci e l’assessore Camilla Ludovisi che avevano lanciato, nei giorni scorsi, la raccolta per le persone in difficoltà.