“Pasqua a casa per tornare a sorridere”. Il messaggio illumina la facciata di Villa Sarsina

“#PASQUA A CASA PER TORNARE A SORRIDERE”, con in evidenza un espressivo cielo sereno, l’arcobaleno e “la stessa colomba”, incisa sulla Medaglia per la Pace, donata al bassista Roger Waters, Cittadino Onorario di Anzio, è il clame della campagna di sensibilizzazione promossa dall’Amministrazione De Angelis che, da questa notte, illumina la grande facciata di Villa Corsini Sarsina – Casa Comunale.

“Nella giornata di domani – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – valuteremo se adottare ulteriori provvedimenti restrittivi, in vista della Santa Pasqua. Ai miei Concittadini, che ringrazio per la positiva collaborazione, rivolgo una sola vitale raccomandazione: restiamo a casa, non riuniamoci nelle abitazioni, nei giardini privati, nelle aree comuni dei condomini, atteniamoci scrupolosamente alle direttive, evitiamo di compromettere l’enorme lavoro svolto ed i sacrifici di queste settimane”.

Anche questa sera l’Ufficio Comunale alla Pubblica Illuminazione ha lavorato, in collaborazione con la squadra tecnica di Engie e con l’Ufficio Comunicazione Istituzionale dell’Ente, per dare maggiore incisività al vitale messaggio

“#PASQUA A CASA PER TORNARE A SORRIDERE”.