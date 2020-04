Lavori di rifacimento strade ad Aprilia, da martedì si comincia con via della Valletta, via del Poggio e via delle Valli

Prenderanno il via martedì prossimo, subito dopo Pasqua, i primi lavori per il rifacimento del manto stradale in via della Valletta, via del Poggio e via delle Valli. Si tratta delle prime tre strade interessate dal piano di messa in sicurezza della viabilità comunale, finanziato con il mutuo da 1,5 milioni di euro concesso da Cassa Depositi e Prestiti al Comune di Aprilia.

I lavori interesseranno i tratti più ammalorati delle tre strade.

“Abbiamo voluto aspettare l’arrivo della primavera per evitare che le prime piogge compromettessero il nuovo asfalto – commenta l’Assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – i lavori interesseranno anche i raccordi di scolo per l’acqua, in modo da prevenire possibili allagamenti futuri e, con essi, il rapido deterioramento del manto stradale”.