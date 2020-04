Papa Francesco dona al Regina Apostolorum respirastore e materiale per i malati di covid-19

Nei giorni appena trascorsi il Santo Padre Francesco, tramite monsignor Marcello Semeraro, vescovo di Albano, ha provveduto l’Ospedale Regina Apostolorum delle Suore Figlie di San Paolo, in Albano Laziale – recentemente convertito in.Centro per malati Covid-19 – di abbondante materiale necessario per l’assistenza e la cura dei contagiati: occhiali di protezione, tute protettive e mascherine.

Oggi, nella vigilia della Pasqua, ancora Papa Francesco ha inviato allo stesso Vescovo un respiratore per la cura dei malati Covid-19 degenti nelle terapie intensive della medesima struttura. Il Santo Padre, con tale gesto di attenzione nei riguardi dell’Ospedale ha inteso «significare alla direzione, a tutto il Personale e in particolare a quanti soffrono per la malattia che Lui è vicino a ciascuno di loro con la preghiera e imparte di cuore la Sua Benedizione Apostolica, pegno dei desiderati aiuti e conforti celesti».

Nell’esprimere al Santo Padre la gratitudine sua e dell’intero Ospedale, il vescovo di Albano ha pure ringraziato l’Elemosineria Apostolica che, nella persona del cardinale Konrad Krajewski, si è fatta tramite del dono del Papa.

La Curia di Albano, 11 aprile 2020.