Tutti in coda sulla Pontina, dove da stamattina sono in corso controlli serrati nei confronti degli automobilisti per scovare eventuali famiglie dirette al mare o verso le seconde case. Un posto di blocco è all’altezza dell’uscita di Pratica di Mare/Torvaianica. Tolleranza zero verso chi infrangerà le misure restrittive del decreto nel week end pasquale. Anche ad Anzio e Nettuno intensificati i controlli sulle seconde case con droni e varchi d’accesso in città.