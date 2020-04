Aprilia. Sfalci e potature: dal 16 al 29 aprile riapre Ecocentro. Ingressi contingentati

Emergenza Coronavirus. Sfalci e potature: dal 16 al 29 aprile riapre Ecocentro. Ingressi contingentati sulla base della zona di residenza

Visto il protrarsi della situazione emergenziale dovuta all’epidemia da Coronavirus, il Comune di Aprilia ha disposto la riapertura dell’Ecocentro comunale dal 16 al 29 aprile per il solo conferimento di sfalci e potature.

Per evitare assembramenti, l’accesso alla struttura sarà consentito dalle ore 07:00 alle ore 18:30 sulla base della zona di residenza, secondo il seguente calendario:

giovedì 16 aprile: cittadini residenti nella Zona 1venerdì 17 aprile: cittadini residenti nella Zona 2lunedì 20 aprile: cittadini residenti nella Zona 3martedì 21 aprile: cittadini residenti nella Zona 4mercoledì 22 aprile: cittadini residenti nelle Zone 5 e 6giovedì 23 aprile: cittadini residenti nella Zona 1venerdì 24 aprile: cittadini residenti nella Zona 2lunedì 27 aprile: cittadini residenti nella Zona 3martedì 28 aprile: cittadini residenti nella Zona 4mercoledì 29 aprile: cittadini residenti nelle Zone 5 e 6

Il conferimento degli sfalci è possibile solo previa visione, da parte dell’operatore ecologico, del documento di identità che attesti la residenza nel Comune di Aprilia.

Sarà consentito l’accesso di una sola vettura alla volta, con a bordo un unico utente e solo per il conferimento degli sfalci e delle potature. I cittadini che volessero fruire del servizio dovranno mettersi in fila su via Portogallo, in attesa del proprio turno, rimanendo all’interno delle proprie vetture, per rispettare le disposizioni delle autorità sanitarie.