Alicandri: l’Inps pagherà entro venerdì le indennità lavoratori autonomi

Nella giornata di oggi, il ministro dell’Economia Gualtieri ha comunicato che le indennità per i lavoratori autonomi saranno pagate dall’Inps entro venerdì e che quindi entro tale data tutti gli aventi diritto troveranno sul proprio conto, libretto o carta prepagata, il bonifico di 600 euro relativo alla mensilità di Marzo. L’Inps comunicherà l’avvenuto pagamento mediante SMS o mail al beneficiario.

Si rammenta che si tratta delle seguenti categorie di lavoratori autonomi:

– liberi professionisti e lavoratori con rapporto co.co.co.;

– lavoratori autonomi delle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti;

– lavoratori stagionali del turismo;

– lavoratori del settore agricolo;

– lavoratori dello spettacolo.

Inoltre il ministro ha anche considerato verosimile che l’indennità prevista per il mese di Aprile potrebbe essere portata ad 800 euro ed ha confermato che non servirà nessun’altra domanda all’Inps per ricevere il nuovo bonifico e che esso verrà comunque accreditato alle categorie interessate entro la fine del mese di Aprile.

Dott. Roberto Alicandri

Consigliere comunale PD Nettuno