L’impresa Ediliciya Ig di Anzio offre pronto intervento gratuito per i bisognosi

Ancora un gesto di generosità e solidarietà dai cittadini di Anzio e Nettuno, in risposta all’emergenza economica e sanitaria causata dal Coronavirus. L’impresa Ediliciya Ig con sede in via Ardeatina e operante nella zona di Anzio e provincia di Roma, si mette a disposizione dei bisognosi con un servizio di pronto intervento, h24. “La nostra ditta – spiega il titolare Ivo Ivanov – si occupa di impianti elettrici, idraulici, condizionatori e di tutta la parte relativa a costruzione e ristrutturazione. Vorrei offrire il servizio gratuito per quanto riguarda gli impianti, certo di poter fare del bene e aiutare i cittadini in difficoltà”.

Per chi ne avesse bisogno può contattare il 3921980265.