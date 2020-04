Aprilia, pubblicato bando per assegnazione Borse di Studio a studenti delle scuole superiori

Il Comune di Aprilia informa i cittadini che è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di Borse di Studio, relativo all’anno scolastico 2019/2020, a favore degli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di II grado statale o paritaria (dal 1° al 5° anno), o i primi tre anni di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale. I richiedenti devono esser residenti nel Comune di Aprilia e far parte di un nucleo familiare che abbia un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.748,78 euro.

La domanda dovrà essere compilata da chi esercita la potestà genitoriale o dall’alunno se maggiorenne, utilizzando l’apposito modulo, scaricabile dal sito internet del Comune di Aprilia e andrà inoltrata via PEC a pubblicaistruzione@pec.comune.aprilia.lt.it oppure mediante posta elettronica ordinaria a borsadistudio@comune.aprilia.lt.it

Per chi avesse una effettiva difficoltà ad inoltrare la richiesta tramite email, sarà possibile – previo appuntamento telefonico da concordare chiamando il numero 06 92028221 – consegnare la domanda all’Ufficio Protocollo, sito in piazza dei Bersaglieri.

La domanda ed i relativi allegati devono essere inviati entro la data del 22 maggio 2020.