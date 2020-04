Luci accese e tavoli apparecchiati, stasera flash mob dei commercianti ad Anzio e Nettuno

Commercianti e ristoratori di Anzio e Nettuno hanno aderito al flash mob previsto per stasera alle 21, organizzato da “Risorgiamo Italia”, movimento nato nelle ultime settimane su idea di alcuni imprenditori del settore della ristorazione. Per protestare contro il lockdown e la chiusura forzata delle attività, alcune delle quali costrette a riaprire addirittura il 1 giugno, i commercianti del territorio scenderanno in campo, nel rispetto delle misure imposte dal decreto, accendendo le luci nei negozi, alzando le serrande e posizionando un tavolo apparecchiato – per quanto riguarda i ristoranti – fuori dal locale. Una riapertura simbolica per evidenziare la grave situazione economica che il settore del commercio sta attraversando e dalla quale non ci si risolleverà facilmente. I danni alle attività che sono state costrette a chiudere sono incalcolabili, dopo quasi tre mesi di stop. Molti dei negozi potrebbero non riaprire, destinati a pagare a caro prezzo le misure di un lockdown così drastico.