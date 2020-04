Simonia Clivia Zucchett ospite del format Cronache Terrestri, in diretta su Instagram

Sarà Simona Clivia Zucchett, attuale Direttore del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi la prossima ospite di Angelo Pugliese nella quarta puntata del nuovo format che il comunicatore anziate realizza in diretta sul suo profilo instagram ( angelo.pugliese.9): #CRONACHETERRESTRI. La Zucchett, prima di ricoprire questo dirigenziale nell’Ordine degli Psicologi, si è occupata all’interno della Presidenza del Consiglio di Unione Europea ed è stata presente con un ruolo di primo piano nella associazione “Equality” impegnata sul fronte dei Diritti civili. Per poter vedere in diretta bisogna sintonizzarsi sul profilo instagram di Angelo Pugliese alle ore 22 del 30 Aprile e guardare in alto a sinistra la sezione “Storie” e attendere inizio del “Live”.