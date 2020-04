Quando ci si immedesima troppo…

di Menuccia Nardi

Sono stata un po’ distante da questo blog negli ultimi tempi, lo ammetto. Forse ho preso l’idea del distanziamento troppo alla lettera, e ho iniziato a tenermi distante anche da tutta una serie di oggetti e di abitudini.

Dal rasoio per depilarmi ho iniziato con un distanziamento graduale: sono partita dall’utilizzo a giorni alterni, per passare al “basta usarlo una volta a settimana”, fino all’immancabile pausa di riflessione in atto che colpisce anche le coppie più collaudate.

Dallo specchio poi non ne parliamo, cerco di stargli distanziata il più possibile. Anche perché ultimamente non ho bisogno del suo aiuto per il cambio d’abito (dalla tuta al pigiama e ritorno!). Me la cavo benissimo da me e sono diventata bravissima: a volte, per variare l’outfit, coordino i pantaloni del pigiama con la maglia della tuta e viceversa. Abbinamenti folli! Ho confessato via WhatsApp a qualche mia amica che ormai sono costantemente sistemata come Cenerentola…ma prima di incontrare la fata! Con le dovute differenze, ovviamente: lei era dolce e delicata, anche con la scopa in mano; io, armata di igienizzanti vari, decisamente meno, devo dire; lei canticchiava con gli uccellini, io mi altero se vola una mosca, ma questi sono dettagli… Ognuno ha il suo carattere e quello è difficile tenerlo lontano. Il carattere torna, torna sempre, e il mio sta riaffiorando insieme con l’ironia di sempre. Anche quella sentivo distante ultimamente, ma fa parte di me e del mio spirito di sopravvivenza e per quanto la fugga è sempre lì, latente (un po’ come l’herpes labiale!).

E insieme con lei è tornata anche la voglia di dedicarmi alle passioni di sempre. Torno a scrivere, caro blog…

