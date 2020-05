Università Civica di Nettuno, dimissioni in blocco del Cda

“In data 2 maggio 2020, visto il cambio di regolamento votato a maggioranza in Consiglio comunale il 29 aprile, mai oggetto di discussione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione in quanto mai interpellato sull’argomento da parte dell’Amministrazione; Vista la mancata nomina del Direttore nell’ultimo anno da parte del Sindaco, in più occasioni sollecitata dal CdA, con conseguente sospensione delle attività; Visti quindi i presupposti amministrativi, gestionali, culturali e politici; Il CdA dell’Istituzione Università Civica ha rassegnato in blocco le proprie dimissioni. Il CdA dimissionario augura per il futuro una importante ripresa delle attività dell’Istituzione per il bene della comunità nettunese”. Lo comunica in una nota il Cda dell’Università Civica di Nettuno, Roberto Nicorelli (Presidente), Ivana Moser e Santo Vuono.