Il senatore Saccone: Rifiuti a Villa dei Pini, si rispetti la dignità degli ospiti

Non sono rimaste a lungo inascoltate le segnalazioni dei cittadini sui cumuli di rifiuti nel cortile della casa di cura di Villa dei Pini. Il senatore del Collegio Antonio Saccone, ha condiviso la linea del sindaco Candido De Angelis, mostrando preoccupazione per la dignità e la salute degli ospiti. In queste ore il dipartimento di prevenzione sembrerebbe stia effettuando delle verifiche.

La nota:

“Ha ben fatto il sindaco di Anzio Candido De Angelis, a chiedere informazioni puntuali sull’attivazione del reparto Covid della casa di cura di Villa dei Pini e sulla formazione del personale, che si sta occupando dei casi positivi. Il nuovo reparto a quanto appare va nella direzione opposta, di quella dichiarata dalla Regione Lazio, perché si è creato di fatto un centro promiscuo con posti Rsa covid. Non può cadere nel vuoto invece lo stato di degrado che si evidenzia dalle foto scattate dai cittadini di montagne di rifiuti nel cortile della clinica e pubblicate dalla stampa locale. Auspico che la Regione Lazio garantisca la tutela della salute pubblica ed il rispetto della dignità degli ospiti di Villa dei Pini.”

Senatore Antonio Saccone