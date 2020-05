Tentativi di truffa tramite finte email dell’Inps. Attenzione a non cliccare

Attenzione ai tentativi di truffa messi in atto in questi giorni ai danni dei richiedenti il bonus di 600 euro.

In una nota del 4 maggio l’Inps, infatti, ha reso noto che negli ultimi giorni diversi utenti hanno ricevuto email di phishing finalizzate a sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito con la falsa motivazione che servirebbe ad ottenere un rimborso o il pagamento del bonus di 600 euro per gli autonomi.

L’istituto ha quindi invitato i contribuenti ad ignorare simili comunicazioni, evitando di cliccare sul link apposto in calce alla email.

È bene ricordare che tutte le informazioni sulle prestazioni richieste sono disponibili sul portale istituzionale www.inps.it e che in nessun caso l’istituto trasmette agli utenti comunicazioni tramite email contenenti link cliccabili.

Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro

https://www.studio-pollastrini.it/