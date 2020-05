Anzio. Continua lo smaltimento dei rifiuti a Villa dei Pini, un sacchetto per volta

Continua lo smaltimento dei rifiuti a Villa dei Pini, un sacchetto per volta. Sembra incredibile che in tempi di emergenza sanitaria non riesca a smaltire il maleodorante cumulo di rifiuti prodotti dalla Clinica Villa dei Pini di Anzio. Da giorni i sacchi giacciono sul posto e a nulla sono servite le proteste degli abitanti della zona. Sembra che lo smaltimento dei rifiuti venga effettuato, a più riprese e un sacchetto per volta.