Flash mob per ostetricia, Lettera aperta ai sindaci di Anzio e Nettuno

Lettera aperta ai Sindaci di Anzio e Nettuno

All’attenzione dei Sindaci Candido De Angelis ed Alessandro Coppola

Cari Sindaci, con questa lettera siamo qui ad invitarvi al Flashmob “Contro la chiusura dei reparti Ostetricia e Pediatria” organizzato per il 24 maggio alle ore 12 presso l’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno; una manifestazione con le distanze necessarie ma volta a portare l’attenzione sulla questione “chiusura” già nota da mesi.

La vostra partecipazione sarebbe di sostegno alle tante mamme, famiglie ed operatori sanitari che in questa giornata hanno deciso di manifestare per un loro diritto, per un diritto necessario ed inalienabile a tutti i residenti del territorio.

I Sindaci sono la massima autorità della sanità pubblica sul territorio.

La vostra presenza accanto ai cittadini rappresenterebbe un gesto simbolico, una vicinanza a chi in questa giornata cerca di essere ascoltato.

Molti degli Arcobaleni disegnati durante la pandemia erano dei bambini del territorio, che hanno scritto pieni di speranza #Andratuttobene.

Dimostriamo soprattutto a loro che non sono stati “abbandonati”; domenica 24 tante mamme di questi piccoli che rappresentano il nostro futuro, saranno lì a battersi per il diritto alla salute dei loro figli. Dimostriamogli che non è stato solo uno slogan ma siamo tutti pronti a batterci per difendere la loro salute e permettere anche alle future mamme di far nascere i propri figli in questo splendido territorio ed in un reparto d’eccellenza.

Non togliete l’opportunità a tutti futuri bambini di nascere nell’Ospedale del Mare.

Vi invitiamo a partecipare al flashmob non lasciateli soli.

Certe della vs presenza per l’importanza primaria ed insostituibile del servizio sanitario ora “mancante” sul territorio; una vicenda da voi ben conosciuta,

Grazie, cordialmente

Natascia e Romina Malizia

Linda Di Benedetto