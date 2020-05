Anche dalla Valle del Sacco, il sostegno al Flash mob a difesa della sanità pubblica

Domenica 24 maggio 2020 alle ore 12 si svolgerà anche a Colleferro un flash mob di protesta contro la chiusura dei reparti di Ostetricia e Pediatria degli ospedali Riuniti di Anzio-Nettuno e di Velletri. Una protesta in sicurezza, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, nata per far sentire la voce dei cittadini contro ennesima decisione di privazione di servizi fondamentali.

L’appuntamento per quanti vogliano unirsi alla protesta è per domenica 24 maggio alle ore 11:30, al parcheggio del Palaolimpic in via Latina, a Colleferro, con la propria auto. Tutti i partecipanti con gli appositi dispositivi individuali resteranno all’interno delle macchine ed esporranno un cartello con scritto il proprio pensiero sull’argomento.

Quindi il corteo di auto raggiungerà piazza A. Moro dove farà alcuni giri della rotonda suonando il clacson alle ore 12 in punto, in concomitanza con le proteste indette negli altri Comuni.

Un gesto di vicinanza nei confronti del nostro territorio e degli amici della Asl Roma 6 con la quale potremmo essere accorpati, ci auguriamo di no, ma comunque solidali e uniti per non mollare la presa. La sanità pubblica e la salute al primo posto, sempre.

All’iniziativa ha aderito l’associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato di Colleferro.

La grave emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da coronavirus, la quarantena e la fase 2 non fermano i promotori della difesa della sanità, anzi. In un momento di crisi come questo ci si stringe di più per proteggere il diritto alle cure che il Sistema sanitario nazionale, già indebolito, non riesce a garantire attraverso le ASL. Distanza fisica, ma non sociale, per rivendicare un bene comune di rilievo costituzionale come la tutela della salute, fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

Colleferro ha vissuto la medesima situazione cinque anni fa, ha lottato, ma i reparti sono stati chiusi. I cittadini continuano a lottare per riaverli, per dare dignità al nostro territorio, e non accettano il lento ma inesorabile depotenziamento dell’ospedale di Colleferro della ASL RM 5 e le politiche regionali e locali di dismissione dei servizi pubblici.

Stessa sorte è toccata all’ospedale di Anagni, punto di riferimento per l’intera area Nord della provincia di Frosinone. Reparti chiusi, nemmeno più il Punto di Primo Intervento, sanità di base negata, il nulla per le urgenze-emergenze e chi dovrebbe curarsene e preoccuparsene non intende farlo.

E la pandemia ha avuto conseguenze drammatiche proprio perché è stata distrutta la rete dei servizi sanitari territoriali e smantellati gli ospedali di prossimità.

Per questo, nell’attuale situazione di emergenza Covid è più che mai indispensabile l’istituzione di un Centro di screening e di prevenzione Covid, tamponi, analisi e test sierologici per restituire agli Ospedali il loro ruolo a servizio della popolazione.

La pandemia ha fatto comprendere ancora di più quanto essa sia di vitale importanza e come non si può e non si deve risparmiare sulla salute e sulla vita dei cittadini. Invece, ancora una volta, ci si dimentica di tutto questo e si pensa alle chiusure, alle riduzioni dei costi, a discapito del diritto alla salute e alle cure.

INSIEME A COMITATI E ASSOCIAZIONI SEMPRE SCHIERATI NELLA DIFESA DELLA SANITA’ PUBBLICA

NON POSSIAMO MANCARE!

Comitato “A difesa dell’ospedale di Colleferro” – Coordinamento territoriale

Comitato “Salviamo l’ospedale di Anagni“