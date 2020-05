Spallanzani. Ippolito: Nella regione Lazio l’uso del plasma da convalescenza

Gentile Direttore

Salvini, da giorni, sostiene che nel Lazio “qualcuno” impedisca l’uso della cura al plasma.

Ieri alle polemiche ha risposto il direttore scientifico dell’INMI Spallanzani Giuseppe Ippolito.

“Non corrisponde al vero che nella regione Lazio venga impedito l’uso del plasma da convalescenza”. Anzi “La regione Lazio già nel mese di aprile ha autorizzato la raccolta, la conservazione e l’eventuale utilizzo del plasma di convalescenza. Inoltre i centri clinici della regione hanno potuto aderire al programma nazionale di valutazione randomizzata e controllata dell’impiego di plasma di convalescente, che è coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Aifa. Questo studio sarà l’unico che permetterà di dare una risposta: se, come e quando questo trattamento è efficace”. Perché “senza questi risultati ogni trattamento può essere considerato, ma i trattamenti che non escono da una prova di valutazione possono non solo essere pericolosi, ma talvolta controproducenti per i pazienti”

Firmato

Un assiduo lettore del suo giornale