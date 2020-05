Anzio. Domani 24 maggio il flash mob per sollecitare la riapertura di ostetricia

NOTA IMPORTANTE RELATIVA AL FLASH MOB DI DOMANI 24 MAGGIO:

Da Linda Di Benedetto

Al fine di evitare fraintendimenti, io e le mie colleghe Natascia Malizia e Romina Malizia abbiamo organizzato questo evento assolutamente apolitico per dare voce alle tante mamme in difficoltà per la chiusura del punto nascite. Da lì si sono uniti i comitati cittadini apolitici di altri comuni, per protestare contro i tagli delle loro strutture ospedaliere. Nella giornata di domani nessun politico parlerà.

L’evento è aperto a tutti ma non ci saranno interventi politici. Nel frattempo approfitto per ringraziare le persone che parteciperanno domani, le tante mamme che hanno condiviso le foto dei loro bambini, i medici e gli infermieri e i meravigliosi colleghi della stampa che ci hanno supportato in questa iniziativa cittadina. Grazie a tutti ci vediamo domani alle ore 11,30 nel parcheggio degli Ospedali Riuniti di #Anzio e #Nettuno. #Colleffero, #Anagni, e #Velletri saranno virtualmente con noi distanti ma uniti 🌈❤️