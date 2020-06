‘Black Lives Matter’, domani 7 giugno a Roma l’iniziativa per ricordare George Floyd

I Can’t Breathe – Black Lives Matter Roma è una manifestazione contro il razzismo sistemico negli USA e nel mondo e avrà luogo domenica 7 giugno a partire dalle ore 11 a Piazza del Popolo, nel centro di Roma.

Una manifestazione pacifica promossa da un insieme di organizzazioni italiane e americane per contrastare la violenza e il razzismo sistemico che non permette di vivere una vita piena agli afroamericani. I Can’t Breathe – Black Lives Matter Roma è organizzata dalla studentessa romana 25enne Denise Berhane e dalle associazioni American Expats for Positive Change, Women’s March Rome, Women’s March Naples, Extinction Rebellion Rome International, Neri Italiani – Black Italians (NIBI), FridaysforFuture Rome, 6000 Sardine, American Expats for Positive Change, Italiana Fraternità Haitiana, U.S. Citizens for Peace and Justice – Rome e Giovani Europeisti Verdi. La manifestazione ha il sostegno di Democrats Abroad Italy, Cultura è Libertà, Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese, AssopacePalestina, Amici della Mezza Luna Rossa Palestinese e Comunità Palestinese Roma e Lazio.

I Can’t Breathe è la frase di George Floyd e resterà per sempre legata alla sua morte avvenuta durante un arresto lo scorso 25 maggio a Minneapolis, in Minnesota. La frase ripetuta più volte mentre l’agente di polizia, Derek Chauvin, premeva il suo ginocchio sul suo collo per 8 minuti e 46 secondi: un tempo che è bastato per ucciderlo. George Floyd è diventato il simbolo del razzismo sistemico contro i neri che ancora persiste negli USA e in altri Paesi.

Secondo un database realizzato da The Washington Post che conteggia le vittime della polizia americana dal 2015 a oggi, la metà sono bianche, ma il tasso di mortalità dei neri è due volte più alto. Sul sito mappingpoliceviolence.org si legge che Il 99% degli omicidi compiuti da agenti di polizia dal 2013 al 2019 restano impuniti. Nel 2019, inoltre, il 24% delle vittime di questi omicidi erano afroamericane, un dato allarmante visto che solo il 13% della popolazione statunitense è nera.

Le ultime parole pronunciate da George Floyd hanno fatto urlare basta al mondo intero e con I Can’t Breathe – Black Lives Matter Roma abbiamo deciso di mettere insieme le nostre forze per manifestare contro ogni forma di razzismo che sta distruggendo gli USA, altri Paesi e anche il nostro. Dopo Milano, altre città d’Italia hanno manifestato la propria rabbia e il proprio dissenso contro la violenza brutale della polizia negli USA.

La manifestazione pacifica I Can’t Breathe – Black Lives Matter Roma conclude una settimana di eventi digitali e fisici organizzati in tutta la Capitale per ricordare George Floyd e per urlare il nostro sdegno contro la violenza e la brutalità della polizia.