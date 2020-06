Il Console della Tunisia a Roma, Chokri Sebri, è stato in visita non ufficiale presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, esprimendo a nome della comunità tunisina residente, il ringraziamento per l’impegno e la prontezza operativa profusa dal personale intervenuto nell’affondamento del motopeschereccio Gabriella, avvenuto il 6 giugno, nonché per l’umanità dimostrata nell’occasione.