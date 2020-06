Anzio. Oggi in Regione audizione sull’impianto a Biometano di via della Spadellata

Il presidente della X commissione del Consiglio regionale del Lazio, Marco Cacciatore, ha convocato, con audizione telematica oggi giovedi 11 giugno 2020, il sindaco del Comune di Anzio, il direttore delle politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, ed un rappresentante del coordinamento Uniti per l’ambiente, in merito all’impianto biometano di via Spadellata 5, Anzio. Per il comitato Uniti per L’ambiente UPA, parteciperà il coordinatore, dr. Sergio Franchi. Lo rende noto un comunicato di Marco Mandelli, del coordinamento Uniti per l’ambiente, Anzio.

Di seguito la nota inviata dalla Regione al Comitato

