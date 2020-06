Nettuno, pubblicato avviso per il parcheggio estivo di via Cavour

E’ stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la gestione del parcheggio della scuola elementare di via Cavour che verrà affidato in gestione, ad associazioni ed ONLUS locali che abbiano come scopo la tutela ed il reinserimento di persone affette da disabilità, per il periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto 2020. La associazione che risulterà assegnataria dovrà garantire l’apertura al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 19,30 dell’area di parcheggio nel periodo sopra indicato. Dovrà altresì garantire la pulizia, la sorveglianza e la custodia dell’ area concessa in uso. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’organizzazione non avrà diritto ad alcun compenso ne’ potrà pretendere alcun corrispettivo eccezion fatta per offerte libere che i fruitori del parcheggio potranno destinare per le finalità statutarie dell’associazione.

Il termine della presentazione delle domande è fissato per il 30 giugno entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2020 che dovranno pervenire, personalmente o tramite posta, all’Ufficio Protocollo del comune di Nettuno – Via G. Matteotti, 37 – 00048 Nettuno (RM), un plico chiuso e sigillato sul quale dovranno essere espressamente indicati:

· la denominazione dell’Organismo concorrente;

· la dicitura “Avviso Pubblico per l’affidamento delle attività di custodia dell’area antistante la scuola A. Castellani, sita in Nettuno, Via Cavour da destinarsi a parcheggio”.

In allegato il testo dell’Avviso pubblico.