Escursione al lago di Fogliano con l’associazione Cara Energy

Il Lago di Fogliano, immerso nel silenzio della natura incontaminata, è il lago salmastro più grande della provincia pontina, a pochi chilometri dal centro di Latina e a ridosso del mare, all’interno del Parco Nazionale del Circeo. E’ una delle attrazioni della provincia di Latina che restano ancora riservate ad una nicchia di persone, quelle che non amano la confusione delle giornate in spiaggia e preferiscono rilassarsi nel verde di un luogo che è unico nel suo genere e che si caratterizza per il fatto di essere ancora in gran parte incontaminato. Non a caso si tratta di una riserva naturalistica. L’importanza del lago non è solo naturalistica, ma anche storica, architettonica ed archeologica. Il bellissimo Borgo, costruito alla fine del ‘700, nato come appoggio dei pescatori che frequentavano il lago, ospita al suo interno diversi edifici interessanti, tra cui un vecchio casale, una struttura adibita a museo, la Casina Inglese, il Giardino Botanico. Il lago offre diversi percorsi praticabili in quasi tutta la sua grandezza. Seguendo sentieri immersi nella natura dei boschi, si incontrano piccole mandrie di bufale, mucche, cavalli oltre a numerose specie di uccelli come Germani Reali, Cormorani, Falchi Pescatori, Fischioni che “vivono” nel lago o che vi amano nidificare. Lungo la riva è possibile camminare su un viale sterrato dal quale si può ammirare un panorama unico nel suo genere. In lontananza emerge il Monte Circeo, straordinario nella sua bellezza e nella sua maestosità.

Camminiamo, ascoltiamo, seguiamo i ritmi del tempo: un toccasana per corpo, mente e anima.

La camminata e adatta a tutti.

