Una collaborazione originale e ricercata quella tra Diego Armillei (istruttore e fondatore del programma Power Connection Training) e la Dott.ssa Tiziana Reali (Psicologa-Psicoterapeuta-Formatrice).

Cosa ci fanno insieme un Istruttore ed una Psicoterapeuta?

Semplice! Uniscono le loro competenze per promuovere il benessere, migliorare la salute psicofisica e aumentare la consapevolezza personale al fine di offrire sostegno al singolo individuo e creare una rete territoriale che dia corpo e sostanza alla città.

Come?

Attraverso video motivazionali e consigli dal vivo sia individuali che di gruppo.

Attualmente stanno lavorando sulla focalizzazione e lo sviluppo di un obiettivo dando consigli, riflessioni e strumenti utili a portare a compimento un traguardo.

Per maggiori informazioni consultate le loro rispettive pagine Facebook e Istagram.