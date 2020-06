Dal 7 luglio visite guidate alla scoperta della storia di Anzio

Al via martedì 7 luglio le visite guidate a piedi di Anzio. Dal lunedì al giovedì, partenza dal Parco Archeologico alle ore 9, con prenotazione obbligatoria al 3477372366, l’Associazione Culturale La Teca accompagnerà gli interessati (minimo 8) per le strade della cittadina alla scoperta della sua storia ,per conoscere la Villa Imperiale, le Ville Nobiliari, la Piazza, il Porto….. La visita guidata a piedi (del costo di 10 Euro) durerà circa tre ore.

Al termine chi vorrà, potrà approfittare di pranzare in un ristorante al centro , con 10 Euro.

Una proposta, riteniamo accattivante, per una mattinata diversa, al costo complessivo di 20 Euro, compreso il pranzo (assaggini, primo o secondo, acqua,dolcetto e caffè). Le prenotazioni obbligatorie terminano il 5 luglio.