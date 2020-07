Il sindaco di Latina Coletta tra i 10 migliori sindaci d’Italia

Il sindaco di Latina Damiano Coletta risulta tra i migliori primi cittadini d’Italia. E’ quanto emerge da un sondaggio pubblicato questa mattina dal quotidiano economico Sole 24 ore sul gradimento dei primi cittadini, con interviste effettuate nel mese di giugno 2020. Il 60% ha risposto che lo rivoterebbe. Il posizionamento nella top ten, al nono posto su 105, soddisfa pienamente il sindaco: “Il 60% rappresenta un notevole incremento rispetto al risultato del primo turno del 2016, circa il 22%”.

Ma non soddisfa la destra di Latina che non comprende come abbia fatto il sole 24 ore a posizionare Coletta cosi in alto.