Nettuno, cimitero. Coppola e Dell’Uomo ringraziano la Regione per i fondi stanziati

Il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola e l’assessore alle Politiche cimiteriali Claudio Dell’Uomo ringraziano l’assessore della Regione Lazio Mauro Alessandri, che ha ascoltato con attenzione le richieste di aiuto del Comune di Nettuno per quello che riguarda la situazione del Cimitero comunale che versa da anni in una situazione di abbandono. “Abbiamo rivolto alla regione un grido di aiuto e ci hanno ascoltato – fanno sapere il Sindaco e Dell’Uomo – in particolare l’assessore Alessandri ha dimostrato apertura e sensibilità. Grazie all’impegno comune dopo vent’anni finalmente l’Amministrazione avrà le risorse per restituire decoro ad uno dei luoghi che sono più cari ai cittadini perché ospitano le spoglie dei familiari e delle persone care”.