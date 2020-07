Nettuno. Da sabato 11 luglio apre in sicurezza Torre Astura

Parte l’estate a Torre Astura. Da sabato alle ore 8 sarà fruibile il parcheggio gratuito che sarà gestito dalla Coccinella Srl, con l’associazione provvederà a contingentare l’accesso alla spiaggia. Gli operatori e i volontari predisporranno un gazebo con dei tavoli dove saranno messi a disposizione dispenser con gel igienizzanti. Il personale della Coccinella accoglierà i bagnanti fino a capienza del parcheggio, controllando che il numero degli ospiti sia congruo con il rispetto del distanziamento sociale per permettere a tutti di godere di uno dei tratti di costa più belli della costa laziale. All’approssimarsi del completamento del parcheggio l’associazione provvederà ad informare gli organi di controllo preposti che procederanno con il pattugliamento della spiaggia. Ad ogni avventore sarà controllata la temperatura corporea e potrà entrare solo chi avrà meno di 37,5° in rispetto della normativa Covid.

“Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto che ha permesso di mettere in campo tutte le risorse necessarie a garantire una fruizione in piena sicurezza della spiaggia di Torre Astura – spiega l’Assessore Ilaria Coppola – la salute di cittadini e turisti per noi viene prima di tutto. L’affidamento dell’area di parcheggio permetterà di avere un contingentamento degli accessi e un controllo costante di chi accede al mare. A questa fase di controllo si aggiungerà, poi, un monitoraggio della spiaggia per garantire il rispetto del distanziamento sociale. Chi viene a Nettuno e chi vive la nostra città deve poter essere tranquillo e godersi le nostre bellezze senza preoccupazioni. Questo concetto e lo stesso che abbiamo adottato con l’affidamento delle spiagge libere attrezzate, con cittadini e turisti che potranno accedere liberamente al mare con gli affidatari che provvederanno al controllo delle normative anti covid”.

La spiaggia di Torre Astura sarà accessibile tutti i giorni dalle 8 alle 19. Per questa stagione sarà disponibile anche un servizio navetta da e per il centro cittadino che sarà attivo tutti i sabato e domenica di luglio e agosto e per tutta la settimana di Ferragosto, dall’8 al 16 agosto. Il costo del biglietto è di 1 euro a tratta con i bambini fino a 6 anni che viaggeranno gratis. Di seguito l’itinerario completo del bus Navetta con tutte le fermate e gli orari delle corse:

ANDATA : 08.00 – 9.30 – 11.00 -14.30 – 16.40 -18.10

RITORNO : 8.50 – 10.20 -11.50 -15.20 -17.20 -18.50

1. Capolinea Via Olmata (area parcheggio)

2. Via Sa. Barbara 121 (fermata Gioia Bus)

3. Via Cervino 7 (Fermata di Rubeo)

4. Via S. Giacomo 1 (scuola De Franceschi)

5. Via U. La Malfa (Ingresso Panorama)

6. Stazione Ferroviaria di Nettuno

7. Via Liberazione n.27

8. Piazzale degli Eroi (Poligono)

9. Via Acciarella (altezza Via Val di Chiana)

10. Parcheggio Torre Astura.