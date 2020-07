17 luglio. “Nettuno a pedali, istruzioni per l’uso”, incontro con Mauro Cugola

Venerdì 17 luglio 2020 alle ore 18.00 presso le Sirene.

Un’occasione da non perdere per gli amanti della bicicletta, un momento di riflessione con il giornalista Mauro Cugola.

“La nuova pista ciclabile che unisce il Santuario di S. M. Goretti con la vicina Anzio, che tanto ha fatto parlare di sè sin dalla apertura dei cantieri, fino alla inaugurazione a ridosso della chiusura per il Lockdown, è stata testata dal giornalista specializzato di Ciclismo, Mauro Cugola. In una breve conferenza in Powerpoint e con l’ausilio di un videoclip, affronteremo l’argomento della ciclabilità come opportunità di sviluppo turistico, risparmio di risorse, benessere e qualità della vita”.

Associazione Nettuno olim Antium