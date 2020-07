Anzio. Discarica in Via Seneca, i residenti: il Comune intervenga

Queste sono alcune foto che descrivono la situazione in cui versa via Seneca, vicino al centro Anteo.

“È pur vero che ci sono alcuni incivili – dicono gli abitanti della via- ma sono più di 15 giorni che non vengono raccolti i rifiuti. Non è tutta colpa dei condomini che rispettano giorni e orari, ma bastano alcuni rami non ritirati che diventa una discarica abusiva per tutti, con macchine che si fermano e gettano. Tale indecenza non si trova dentro il condominio ma su strada. Come abbiamo segnalato ai Vigili che hanno dichiarato che arriverà una multa ai proprietari. Ma non sarebbe giusto perché nel condominio ci sono moltissime abitazioni in affitto, agli affittuari non interessano le multe”.

Forse l’istallazione di una telecamera da parte del Comune, risolverebbe il problema facendo pagare le multe agli incivili e non alle persone perbene che rispettano le normative.