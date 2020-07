Rinnova il tuo immobile con EDILAND. Scopri il super bonus 110%  e approfitta dei vantaggi

Stai pensando da tempo di ristrutturare il tuo condominio? Approfitta dei super BONUS 110%.

I super bonus Eco e Sisma sono disponibili per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. In più, con noi puoi avvalerti della cessioni del credito o sconto in fattura.

Condomini a rischio sismico? Metti in sicurezza il tuo immobile e risparmi fino al 110% con il Super Bonus Sisma.

Che cosa è il Super Bonus Sisma?

Metti in sicurezza il tuo condominio dal rischio sismico con i nostri interventi di adeguamento o miglioramento sismico. Approfitta delle convenienti detrazioni fiscali previste dal Super Bonus Sisma e cedi a noi il credito d’imposta. Risparmio Detrazioni fino al 110% per condomini. Validità Valido per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Credito d’imposta Possibilità di cessione del credito d’imposta in pagamento delle spese

Cessione del credito: utilizza le agevolazioni in modo conveniente. Fino al 31 dicembre 2021 è possibile utilizzare il Super Bonus Sisma per il pagamento delle spese di intervento con la cessione del credito d’imposta secondo le modalità di legge. I condomini possono realizzare gli interventi cedendo il credito d’imposta spettante. Risparmio – Detrazioni fino al 110% per abitazioni/condomini; Convenienza – Azzeri la spesa; Validità – Valido per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è definita da una percentuale fino al 110%, su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Approfitta dei vantaggi del Super Bonus Eco. Il Super Bonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati e aziende di maturare un credito d’imposta su una parte delle spese sostenute per la riqualificazione energetica dei condomini. Risparmio Detrazioni fino al 110% delle spese. Validità Valido per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Credito d’imposta Possibilità di cessione del credito d’imposta in pagamento delle spese.

Vuoi utilizzare le agevolazioni in modo semplice e conveniente? Sino al 31 dicembre 2021 è possibile utilizzare il Super Bonus Eco per il pagamento di gran parte delle spese per l’intervento con la cessione del credito d’imposta secondo le modalità di legge. I condomini possono realizzare gli interventi pagando le spese con la cessione del credito d’imposta. Risparmio – Detrazioni fino al 110% per abitazioni/condomini; Convenienza – Azzeri la spesa; La misura della detrazione è definita da una percentuale fino al 110%, su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 60000 euro per unità immobiliare

Chi Siamo

EDILAND è un’impresa di costruzioni che opera sull’intero territorio nazionale, con lo scopo di fornire un servizio unico per la realizzazione di interventi di adeguamento sismico, consolidamento strutturale e riqualificazione energetica di edifici.

Professionalità, conoscenza ed esperienza per offrirti un servizio completo e funzionale, in tutta Italia.

Lo scopo dell’Impresa EDILAND è quello di realizzare interventi di eco edilizia e sicurezza sismica rivolti a privati, condomini e istituzioni pubbliche per la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico e riqualificazione energetica

Impresa EDILND offre un pacchetto di servizi completo e funzionale:

PACCHETTO TECNICO

Prove geologiche e strutturali • Rilievi • Progettazione Architettonica, Strutturale ed Impiantistica • Coordinamento in Fase di Progettazione • Relazioni Ambientali e Paesaggistiche • Coordinamento in Fase di Esecuzione • Direzione dei Lavori • Verifica energetica edificio • Collaudo statico

PACCHETTO LEGALE E FISCALE

Consulenza fiscale • Consulenza legale

PACCHETTO LAVORI Esecuzione lavori

PACCHETTO CESSIONE DEL CREDITO Acquisizione del credito di imposta secondo modalità consentite dalla normativa vigente

