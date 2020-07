Nettuno. 4 e 5 agosto: “Lucio + Lucio, quando la canzone diventa poesia”

Un giorno più giovane…Battisti, un giorno più vecchio…Dalla. Lo stesso nome…Lucio, due mondi diversi, ma pieni di poesia.

Così la canzone diventa racconto dell’anima, dove tutti possono ritrovarsi.

E in un momento particolare del nostro vivere invaso dal Corona Virus, ecco scoprire come una canzone, quella canzone, possa alleviare il doloreve combattere la paura. Ma non è la musica, o almeno, non è solo la musica che ci avvolge, è il testo, sono le parole, che ci prendono e scopriamo quanto siano importanti.

Le conosciamo a memoria, ma forse abbiamo considerato poco il loro vero significato. Allora noi cercheremo di entrare nelle storie, cantando e recitando, cercheremo di farvi scoprire mondi nascosti.

Viaggeremo insieme e forse lungo la strada potremmo perderci, ma quando la canzone diventa poesia, ci incontreremo di nuovo e ricorderemo quel momento per tutta la vita.

Il 4 agosto con Battisti, il 5 con Dalla. Prenotazione obbligatoria al 3477372366.

Ingresso libero con mascherina fino ad esaurimento posti. Rispettare tutte le regole del caso, soprattutto la distanza.

Vi guideranno nel racconto: Stefano Ciotola (chitarra), Francesca Bartoli (piano e voce)

e Salvatore Santucci (voce recitante).

Giulia Lamberti danzerà….quando vorrà.

Apertura Forte Sangallo per ingresso ore 21. Inizio spettacolo ore 21,30.

Organizzazione Associazione Culturale La Teca con il contributo del

Comune di Nettuno. Ideazione e Regia di Salvatore Santucci.