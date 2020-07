Premio Internazionale di Cinematografia e Teatro “Ubaldo Lay” conferito a Maurizio Puxeddu, musicista e compositore di Anzio

Grande interesse per il conferimento del Premio Internazionale di Cinematografia e Teatro “Ubaldo Lay”a Maurizio Puxeddu, musicista e compositore residente ad Anzio (RM), avvenuto sabato 18 Luglio 2020 a Mesagne (BR).

Il Premio Internazionale di Cinematografia e Teatro “Ubaldo Lay”, inserito nella Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea “Barocco Salentino”, è stato assegnato a Maurizio Puxeddu con la seguente motivazione: “…per l’impegno da Voi profuso nel campo della attività musicale, nella ricerca sugli strumenti etnici della Sardegna e del Mediterraneo in funzione di un loro utilizzo, insieme a strumenti classici ed elettronici, nelle colonne sonore per il teatro”.

Durante il conferimento, Maurizio Puxeddu ha potuto presentare il suo ultimo lavoro musicale dal titolo “Abbasalìa – Piano music from Sardinia”.

Maurizio Puxeddu, musicista, polistrumentista, compositore, ricercatore e didatta, è autore

di colonne sonore ed esploratore dei suoni naturali di strumenti musicali etnici, classici ed

elettronici.

Nel progetto musicale Abbasalìa, a firma del musicista e compositore sardo Maurizio

Puxeddu, la suggestiva copertina è un mare immaginario, derivante da una fotografia al

contrario di un tramonto con i colori invertiti, così che sembri proprio il mare, in lontananza

tempestoso, in vicinanza forse infido. E anche le musiche contenute in questo lavoro

partecipano all’idea che l’arte musicale possa essere osservata e fruita in tanti modi.

La musica di Abbasalìa è elemento di separazione e di congiunzione. E’ materia liquida

che separa le isole dal continente, che permette la connessione degli uni con gli altri, è

quella materia liquida che, vista dalla materia solida, la terra ferma, vedi e ne scruti

l’orizzonte lontano. Immaginando altre storie. Ma è anche quell’acqua salata pericolosa

nella quale puoi ritrovarti in alto mare