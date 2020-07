Nettuno. Sindaco e Assessore, quanto ancora dovremo convivere con l’inquinamento del Loricina?

“A Nettuno il canale Loricina che sfocia a Via G.Matteotti sul lungomare risulta “fortemente inquinato”. Perché non si interviene sugli scarichi fognari abusivi disseminati lungo tutti i fossi che convergono col canale Loricina? Perché non fate sfalciare tutti gli argini dei predetti fossi agevolando il lavoro delle autorità preposte al controllo? Caro Sindaco A.Coppola e carissimo Assessore all’Ambiente C.Dell’Uomo quanto ancora dovremo convivere con questo inquinamento perpetuo delle acque. È accettabile tutto questo per una città a vocazione turistica balneare? Ad Anzio almeno le tubature rotte che sversavano all’interno del bosco della Spadellata e quindi poi dentro il fosso di Cavallo Morto sono state sostituite, nel silenzio generale dei media locali. Loro si muovono tardi e dopo le denunce e voi? Eppure in campagna elettorale ne avete fatte di promesse riguardo il problema inquinamento del canale Loricina!

Fonte: campagna qualità delle acque “Goletta Verde” Legambiente Lazio

Valerio Marchione