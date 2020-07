Consiglieri di Anzio e Nettuno scrivono alla Raggi sullo stato di degrado di via Della Campana

I consiglieri del centrosinistra di Anzio e Nettuno hanno segnalato agli organi competenti : Città Metroplitana, Sindaco di Nettuno, Asl Roma6, il degrado della strada Provinciale

Lo stato in cui versa la strada provinciale 23b – Via della Campana è ormai inaccettabile. Riceviamo continuamente segnalazioni di cittadini esasperati per il degrado in cui questa versa. Dopo la chiusura per la necessità di intervenire con lavori di manutenzione, la strada non ha mai riaperto e i lavori non sono ancora stati fatti. Nel frattempo, la strada, che attraversa peraltro delle aree naturali di pregio, è diventata una discarica a cielo aperto, con continui roghi dei rifiuti abbandonati. Oltre al disagio arrecato dalla riduzione della viabilità per molti cittadini e lavoratori, si aggiunge quindi la situazione di pericolo ambientale e sanitario.

Per questi motivi come consiglieri comunali abbiamo deciso di fare sentire la nostra voce istituzionale e segnalare la situazione di abbandono e degrado in cui la strada provinciale versa. Questa mattina abbiamo inviato un esposto al consigliere delegato alla viabilità della Città Metropolitana, alla Sindaca metropolitana, al Sindaco di Nettuno e al Dipartimento del territorio della ASL Roma 6.

I Consiglieri Comunali

Luca Brignone

Lina Giannino

Antonio Taurelli

Waldemaro Marchiafava

Marco Federici

Roberto Alicandri