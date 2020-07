Anzio. Ragazza di 13 anni investita da una moto mentre attraversava la strada

Brutto incidente, nella notte tra sabato e domenica, ad Anzio, in via Gramsci. Nei pressi di piazza Giuseppe Polli, davanti all’ingresso del Paradiso sul Mare, una ragazza di 13 anni è stata investita da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme a una coetanea. Il fatto è avvenuto attorno alle 23,00, la ragazza anziate stava attraversando la strada quando una moto Yamaha 125 guidata da un 18enne di Anzio e con a bordo un 17enne l’ha colpita, facendola finire a terra. I due giovani si sono subito fermati a prestare soccorso e, poco dopo, in via Gramsci sono arrivate le ambulanze del 118. L’adolescente è stata portata al Pronto soccorso degli ospedali “Riuniti” di Anzio e Nettuno in codice rosso: per lei sono state registrate diverse ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.