Comune di Nettuno. Quell’albero pericoloso e mai potato in via dei Zucchetti

In via dei Zucchetti angolo via Poggio Mirteto c’è un grande albero di pino la cui chioma è talmente ampia da rappresentare un pericolo per chi vi passa sotto. I sui enormi rami con il vento si rompono cadendo sulla strada. Il pino infatti non è stato mai potato. Non sono servivi finora gli esposti fatti dagli abitanti della zona al all’ufficio Ambiente del comune di Nettuno. E pensare che durante l’inverno proprio in quel punto c’è la fermata dove i bambini scendono dallo scuolabus

I residenti della zona sono esasperati dall’incuria e dall’inerzia del Comune in fatto di manutenzione del verde. Il pericolo è che in una prossima giornata di vento, l’albero possa schiantarsi al suolo, mettendo in pericolo l’incolumità di persone e cose.

Il Comune interverrà oppure lascerà tutto così in attesa degli eventi atmosferici, per poi dare la colpa al vento?